France: Macron annonce la vaccination obligatoire pour le personnel soignant et de nouvelles restrictions

Emmanuel Macron annonce que la vaccination sera « obligatoire » pour « les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes fragiles, y compris à domicile ». Les personnes concernées «auront jusqu’au 15 septembre pour se faire vacciner» et après cette date seront mis en oeuvre «des contrôles et des sanctions», a-t-il ajouté dans une allocution à la télévision.

Lors de cette 8e allocution télévisée depuis le début de la crise, le chef de l’Etat a de nouveau fortement insister sur le rôle incontournable de la vaccination pour éviter une quatrième vague du virus liée au variant delta, très contagieux.