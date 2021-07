Obligatoire pour les soignants, pass sanitaire élargi: Macron annonce des mesures pour imposer la vaccination en France

Le président français laisse au personnel des lieux de santé jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. Le pass sanitaire sera étendu en France et les tests deviendront payants. Des mesures qui ont pour but de doper la vaccination.

Emmanuel Macron a mis lundi les non-vaccinés sous pression, en imposant le pass sanitaire à l’entrée dans la plupart des lieux publics et en rendant la vaccination obligatoire pour les soignants et ceux au contact des personnes fragiles. La vaccination à tout prix: plus que jamais le chef de l’Etat en fait «l’atout maître» pour faire face à «la reprise forte de l’épidémie qui touche tous les territoires» avec le variant Delta. Car «plus nous vaccinerons, moins nous laisserons d’espace au virus» et «c’est donc une nouvelle course de vitesse qui est engagée», a déclaré Emmanuel Macron, s’exprimant non pas à l’Elysée, mais au Grand Palais éphémère, au pied de la Tour Eiffel. Il a ainsi annoncé plusieurs mesures qui vont compliquer la vie des personnes pas encore vaccinées.

Lire aussi Coronavirus: faut-il imposer la vaccination ou pénaliser ceux qui la refusent? L’outil privilégié est le pass sanitaire, dont l’usage sera progressivement étendu dans les prochaines semaines. A partir du 21 juillet, il sera nécessaire pour pénétrer dans des «lieux de loisirs et de culture» comme les cinémas. Début août, le pass sanitaire deviendra obligatoire pour entrer dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, mais aussi les avions, les trains ou les cars de longs trajets, ainsi que pour les établissements médicaux. Ce pass est déjà en vigueur pour les lieux accueillant plus de 1.000 personnes, notamment les stades, et les discothèques recevant plus de 50 personnes.

Puis, à l’automne, les tests PCR «de confort» seront payants, sauf prescription médicale, alors qu’ils sont actuellement gratuits, a annoncé Emmanuel Macron lors de cette 8e allocution télévisée depuis le début de la crise.