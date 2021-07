Inscription en première secondaire: de nouvelles places fleurissent en Région bruxelloise

A grand renfort de mesures de la part du service des inscriptions et des établissements eux-mêmes, ajoutant ici et là quelques tables pour faire gonfler leur rang, le nombre d’enfants non-inscrits en première secondaire retrouve son niveau d’antan. Selon les derniers chiffres communiqués par la Commission inter-réseaux des inscriptions (Ciri), 870 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles étaient sans école à la date du 7 juillet, contre 901 l’an dernier. Deux mois auparavant, ils étaient plus de 2.000. Mais c’est en Région bruxelloise que la situation était particulièrement problématique.

En juin dernier, 913 élèves étaient en attente d’une école pour… 785 places libres. A l’issue de la première période d’inscription, le solde faisait même état d’un déficit de 416 unités ; une première en Fédération Wallonie-Bruxelles. « Après plusieurs semaines de tension importante, particulièrement à Bruxelles, le contexte est aujourd’hui globalement similaire aux années précédentes », analyse la Ciri. En effet, le nombre de places disponibles dans la capitale est désormais de 937 pour 625 demandes.