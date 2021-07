Les délais de paiement aux entreprises de plus en plus dépassés (PRESS)

Sous la contrainte de la crise, les PME et les grandes entreprises belges ont plus souvent accepté, au cours des douze derniers mois à fin avril, des délais de paiement plus larges. Près de la moitié d'entre elles (44%) affirment aujourd'hui que les délais convenus sont actuellement si généreux qu'ils pourraient aller jusqu'à mettre leurs propres activités en danger.

En un an, l'écart de paiement moyen, qui mesure le nombre de jours écoulés entre les conditions de règlement convenues et la réception du montant dû, s'est accru de 11 jours pour les factures des particuliers aux entreprises, de 10 jours pour celles entre entreprises, et de 7 jours pour celles des administrations aux entreprises à 8, 12 et 12 jours respectivement.