Nollet sur l’affaire Haouach: «Le rôle qu’a eu Georges-Louis Bouchez dans ce dossier est vraiment problématique»

Lire aussi Le rapport de la Sûreté de l’Etat sur Ihsane Haouach dévoile ses premiers secrets

« Il y a trois choses qui comptent quand on est commissaire. Tout d’abord, il faut être impartial. Ensuite, il faut être compétent et enfin il faut être intègre. Ce que Madame Haouach est. Et ça n’a rien à voir avec la manière dont on est habillé. » Pour Jean-Marc Nollet, le problème ne se situe pas tant dans le port du foulard mais dans l’interview accordée au Soir. « Cette interview est un problème, c est d’ailleurs ça le vrai problème. Le fait même d’avoir ce genre de propos (concernant la séparation entre l’Eglise et l’Etat) est ambigu. Il n’y a pas de place chez Ecolo pour des personnes qui refusent une séparation nette entre l’Eglise et l’Etat mais elle a corrigé ses propos et ce n’est pas ce qu’elle a voulu dire. Elle n’est pas experte en communication. »