Les investisseurs francophones les plus confiants dans les plans de relance (ING)

Les investisseurs francophones ont davantage confiance dans les plans de relance des gouvernements que les néerlandophones, ressort-il mardi du baromètre des investisseurs réalisé par la banque ING. De manière générale, un investisseur belge sur deux voit l'économie belge progresser au cours des trois prochains mois, selon cette mesure mensuelle de la confiance des investisseurs particuliers.

L'optimisme est de rigueur alors que le baromètre des investisseurs d'ING atteint son meilleur niveau depuis trois ans, à 124 points, soit bien au-dessus du niveau neutre (100 points). Seuls 17% des investisseurs sondés envisagent l'avenir sous un jour défavorable. Cet optimisme vaut aussi pour les marchés boursiers, avec 45% des investisseurs particuliers belges qui tablent sur une hausse des cours des actions dans les mois à venir. Pour un tiers des personnes interrogées, c'est le bon moment pour investir dans des secteurs à risque mais 21% ont de sérieux doutes à ce sujet. L'écart entre les personnes voulant prendre des risques et celles qui s'y refusent est le plus élevé depuis le début de l'enquête, en 2004. Toutefois, ING relève que ce sont chez les investisseurs peu actifs que la propension à prendre des risques est la plus grande, "un signal indiquant que nous sommes déjà relativement avancés dans le rallye boursier".

Plus de la moitié des répondants pensent que l'économie belge va se redresser rapidement après la pandémie et 40% s'attendent à une bonne politique de relance. Cependant, si 51% des francophones ont confiance en le gouvernement fédéral pour son plan de relance, ils ne sont qu'un tiers (34%) des néerlandophones à partager cet avis. Pour les plans régionaux aussi, les francophones sont plus optimistes (49% croient dans le plan de relance de leur Région) que les néerlandophones (37%).