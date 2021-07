David Goffin renonce aux Jeux olympiques de Tokyo

C’est officiel depuis ce mardi matin, David Goffin ne disputera pas les J.O. de Tokyo. Le Liégeois n’est pas suffisamment remis de sa blessure à la cheville droite, suite à une glissade malencontreuse sur le gazon de Halle, le 14 juin dernier. Forfait pour Wimbledon, il avait entamé un contre-la-montre pour tenter d’être prêt, juste à temps, pour le tournoi olympique qui se disputera du 24 au 31 juillet concernant le tennis. Mais, hélas, le délai était trop court pour envisager une reprise dans de bonnes conditions. David Goffin doit donc faire une croix sur ce qui aurait été ses troisièmes JO, après Londres 2012 et Rio 2016. Il avait pourtant souligné ces dates en rouge dans son calendrier, lui, qui avait déjà remporté un titre (2017) et joué une finale (2016) à Tokyo.

« Ce n’est pas une bonne nouvelle car j’étais déterminé à participer à ses Jeux, même dans ces conditions très spéciales, sur un site qui me réussit bien », a commenté Goffin après avoir annoncé son forfait. « Mais les délais de guérison étaient vraiment trop courts (NDLR : pour soigner un micro arrachement osseux et une fissure ligamentaire à la cheville). Maintenant, je dois retirer le positif de la situation. Je vais pouvoir bien me préparer pour la suite de la saison, et notamment la tournée américaine en août. Je serai frais et en pleine forme pour terminer cette saison, un peu comme ce que j’avais réussi à faire en 2017. Ca me donne de la confiance… »