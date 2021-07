Météo: alerte jaune, de fortes pluies attendues

D’intenses averses s’abattront ce mardi sur l’est du pays, parfois accompagnées d’un coup de tonnerre. Sur l’ouest, les précipitations seront moins importantes. Le temps pourrait même rester sec sur l’extrême ouest et au littoral, mais le ciel sera couvert, selon les prévisions de l’IRM. Les maxima se situeront entre 17 et 20 degrés, sous un vent faible puis modéré, qui soufflera de secteur nord à nord-est.

Les averses persisteront en soirée et pendant la nuit sur l’est et sur la partie centrale du pays. Sur l’ouest, le temps restera vraisemblablement plus sec. Les minima oscilleront entre 14 et 17 degrés sous un vent modéré de nord-ouest. A la côte, il soufflera assez fort à fort de nord à nord-ouest.