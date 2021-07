Voyage en France: ce qui change pour les Belges après les annonces de Macron

Emmanuel Macron a mis lundi les non-vaccinés sous pression, en imposant un « pass sanitaire » à l’entrée dans la plupart des lieux publics et dans certains transports. De nouvelles mesures qui s’appliquent à tous et qui impactent dès lors les vacanciers étrangers.

Lire aussi Macron contourne l’obligation vaccinale en rendant le vaccin incontournable

En vigueur depuis vendredi dans les lieux recevant plus de 1.000 personnes (stades…) et les discothèques recevant plus de 50 personnes, le « pass sanitaire » – test covid négatif, attestation de vaccination ou test prouvant un rétablissement du Covid 19 – sera en vigueur dès le 21 juillet dans les « lieux de loisirs et de culture » rassemblant plus de 50 personnes, pour les personnes à partir de 12 ans, a annoncé Emmanuel Macron lundi soir.