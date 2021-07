Nokia prévoit de relever ses prévisions pour l'ensemble de l'année

"Au deuxième trimestre, Nokia a connu une croissance continue de son activité" et "prévoit désormais de réviser à la hausse ses fourchettes de perspectives pour 2021", a déclaré le groupe dans un communiqué, sans donner pour l'instant de nouveaux chiffres.

Pour 2021, le groupe escomptait jusqu'à présent des ventes (hors effets de change) comprises entre 20,6 et 21,8 milliards d'euros et une marge d'exploitation entre 7% et 10%.