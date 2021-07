Bruxelles: une année de prison pour avoir voyagé avec un faux test PCR

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé lundi une peine de prison contre un homme qui avait tenté de prendre l’avion avec un faux test PCR. C’est la deuxième condamnation de ce type depuis que le parquet a annoncé le 27 avril qu’il sévirait face à de tels faits.

L’homme s’est présenté le 7 mai à l’aéroport avec le résultat d’un test PCR qui semblait indiquer qu’il avait été testé négatif au Sras-cov-2. Une demande a été faite au laboratoire dans lequel le test aurait été réalisé et il est ressorti qu’aucun test avec ce numéro de référence n’existait. Le nom de l’homme concerné n’apparaissait pas non plus dans la banque de données du laboratoire. Le voyageur a, par la suite, avoué avoir acheté une attestation au prix de 30 euros.