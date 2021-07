Mercato: Jérôme Déom, un ancien du Standard, débarque à Eupen

Le point positif avec ce joueur est qu’il sort d’une saison pleine à Maastricht. « Jérôme Déom était un joueur titulaire et a fait la saison passée lors des 38 journées de championnat 37 apparitions. Il a marqué 3 buts et donné 8 passes décisives. »

Grand potentiel

Le directeur général de la KAS Eupen Christoph Henkel se réjouit de l’arrivée de ce nouveau milieu de terrain. « Jérôme Déom est un joueur qui court beaucoup et qui est techniquement très fort. À 22 ans, il a en plus un grand potentiel de développement. Il correspond donc à notre profil recherché et à notre philosophie de jeu. Nous sommes heureux que Jérôme fasse avec nous le pas vers la 1ère ligue et nous nous réjouissons de notre collaboration avec lui. »