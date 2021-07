Coronavirus: les contaminations en hausse de 83%

Entre le 3 juillet et le 9 juillet, 934 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été diagnostiquées en moyenne par jour, en hausse de 83% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour mardi en fin de matinée.

C’est la province de Flandre occidentale qui connait la plus forte augmentation avec 681 nouveaux cas diagnostiqués, soit une hausse de 153%. En Wallonie, la province du Luxembourg rencontre la hausse la plus importante (+146%), avec ses 86 cas positifs enregistrés. La Région bruxelloise a, elle, comptabilisé 1.065 nouveaux cas positifs, soit une augmentation de 85%, toujours pour la période entre le 3 juillet et le 9 juillet. Dans les autres provinces, l’augmentation varie de +46% à +100%.