La soif des consommateurs offre à PepsiCo une hausse de ses prévisions

Le groupe anticipe une croissance de son chiffre d'affaires organique de 6% sur l'ensemble de 2021, et un bénéfice par action d'environ 6,20 dollars à périmètre constant, en hausse de 11% "contre une prévision à un chiffre précédemment", précise l'entreprise dans un communiqué.

La forte reprise des ventes de boissons sur la première partie de l'année a permis cet optimisme, particulièrement dans les zones Amérique du Nord, Europe, Afrique et Moyen-Orient.

Sur le continent nord-américain, les ventes de boissons ont progressé de 24% au deuxième trimestre, et elles ont avancé de 21% en Europe. Sur les six premiers mois de l'année, les ventes totales sont en progression de 14% sur l'ensemble des zones géographiques.

Entre avril et juin, le bénéfice par action s'est élevé à 1,70 dollar contre 1,53 dollar attendu par les analystes, tandis que le chiffre d'affaires s'est porté à 19,2 milliards de dollars contre des anticipations de 17,9 milliards.

"Pour l'avenir, nous restons focalisés sur la conquête du marché et la création d'avantages concurrentiels qui nous permettront de nous positionner au fur et à mesure de l'évolution des habitudes et préférences des consommateurs", a réagi le PDG Ramon Laguarta, cité dans un communiqué du groupe.