Pass sanitaire: les trois moyens pour l’obtenir si vous vous rendez en France

Au lendemain de l’allocution du président français Emmanuel Macron qui a réussi à rendre incontournable la vaccination en France , La Voix du Nord résume les trois manières de se procurer le pass sanitaire lorsque vous vous rendez sur le territoire français. En effet, le président français a mis lundi les non-vaccinés sous pression, en imposant un « pass sanitaire » à l’entrée dans la plupart des lieux publics et dans certains transports. De nouvelles mesures qui s’appliquent à tous et qui impactent dès lors les vacanciers étrangers.

Les trois solutions pour l’obtenir

Si vous êtes entièrement vacciné

Les conditions diffèrent en fonction du vaccin que vous avez utilisé. Pour Pfizer, Moderna, AstraZeneca, il faut faire les deux injections et attendre deux semaines après la 2e injection. Pour Johnson & Johnson de Janssen, il ne faut faire qu’une injection mais attendre quatre semaines. Pour les personnes ayant été testée positive au Covid, il ne faut qu’une injection d’un de ces vaccins, et l’on est considéré comme entièrement vacciné deux semaines après.

Un QR code sera dès lors disponible sur l’application CovidSafeBE que vous pourrez présenter aux autorités et aux établissements dans lesquels vous vous rendez.

Présenter un test négatif de moins de 48h

Un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid-19 fait aussi office de pass sanitaire : attention, c’est l’heure à laquelle on a fait le test qui fait référence, et à partir de laquelle démarre le compte à rebours des 48 heures. Tous les tests PCR et antigéniques génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le professionnel. Elle peut aussi être imprimée et vous pouvez la trouver sur le site www.masanté.be

Présenter une « preuve de rétablissement »

Cela vaut aussi pour le pass sanitaire. Vous pouvez présenter le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid-19, datant de plus de deux semaines et de moins de six mois. Cette preuve est également disponible sur l’application CovidSafeBE ainsi que sur www.masanté.be