Le marché boursier se stabilise au premier semestre, les petits investisseurs toujours là

La part des investisseurs particuliers avait également fortement progressé en 2020, avec des pics très importants en mars, avril et juin. S'il n'y a pas de tels pics cette année, le nombre de petits investisseurs reste toutefois élevé. "Nous constatons que le particulier est de toute façon beaucoup plus actif qu'avant la crise", note Vincent Van Dessel. Le nombre de transactions (1.085.898) dont ce type d'investisseur est à l'origine reste également supérieur à 2019 (855.671) et inférieur à 2020 (1.521.388), mais cela "doit évidemment être contextualisé dans la diminution de la volatilité et des volumes."

Euronext souligne que l'activité des investisseurs particuliers a principalement augmenté au sein du Bel20 (et autres grandes valeurs), où ils détenaient une part de marché de 2,6% au premier semestre (pour 3,6% en 2020 et 2,0% un an plus tôt). La part de marché du retail est toutefois beaucoup plus élevée dans les entreprises non-Bel20, avec 14,2%. "Ce que l'on remarque immédiatement, c'est que nous n'observons pas les mêmes pics que dans le Bel20", explique le CEO. "Le commerce de détail est de retour, a augmenté sa part de marché, mais s'est concentré sur les grandes valeurs. Et ce, alors que l'influence des investisseurs particuliers sur les entreprises à faible et moyenne valeur marchande et sur la liquidité qu'elles offrent est beaucoup plus importante."