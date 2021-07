Jean et Maria sont les prénoms les plus portés en Belgique

Après s’être installé un an auparavant en tête des prénoms féminins les plus attribués en Belgique, Olivia a conservé son trône en 2020. Chez les petits garçons, Arthur reste roi pour la troisième année consécutive, ressort-il mardi des données de l’office national de statistiques Statbel.

Sur l’ensemble de la population, les prénoms classiques tiennent encore le haut du panier en 2021. Jean reste le prénom le plus porté chez les hommes, avec 65.886 représentants du nom au premier janvier, figurant une tendance à la baisse (68.298 en 2020). Marc et Patrick complètent le podium, suivis de Luc, Michel, Philippe, Jan et David. Mohamed fait quant à lui son entrée dans le top 10 directement à la 9e place, éjectant pour l’occasion André, tandis que Thomas ferme la marche.