Konrad s'impose à Saint-Gaudens, Pogacar passe une journée sans danger: ce qu'il faut retenir de la 16e étape du Tour de France

Le second service du menu pyrénéen se voulait plus léger – tout est relatif - avec de longues transitions entre les trois cols du jour. De quoi permettre aux baroudeurs de partir de loin et, pour le meilleur d'entre eux, de s'imposer à Saint-Gaudens.

De nombreuses formations donneraient cher pour un succès mais de la théorie du briefing à la réalité de la route... Partis chaudement couverts sous une météo peu engageante (3°C), les coureurs s'accordaient une pause pour ôter quelques couches avant d'attaquer les choses sérieuses. Asgreen s'en allait seul et jouait les éclaireurs jusque dans le Col de Port, rejoint par son équipier Cattaneo et Kwiatkowski. Un coup dans l'eau cependant. Le trio suivant connaissait davantage de réussite, Bakelants emmenant avec lui Doubey et Juul-Jensen. Ce dernier lâchait prise mais Konrad sortait d'un groupe de contre pour prendre sa place numériquement. Le peloton manifestait clairement son manque d'intérêt pour le succès du jour. L'Autrichien se révélait d'ailleurs le plus costaud : dans l'ascension du Col de Portet-d'Aspet, Doubey puis Bakelants devaient le laisser filer. En poursuite, Gaudu et Colbrelli s'étaient certes dégagés mais ne parvenaient pas à boucher le trou. Au contraire, ils étaient repris par le reste des contre-attaquants.

Par maque d'organisation ou de jambes, ceux-là devaient s'avouer vaincus car Konrad lui n'hésitait pas, fonçant vers Saint-Gaudens sans se poser de questions. Après sa 2e place à Quillan, il offrait à Bora une deuxième bouquet, sur le même modèle que Politt à Nîmes : en mode guerrier et en solitaire !.

Dans son sillage Colbrelli et Matthews s'assuraient des points au classement du maillot vert, une consolation. Au peloton, Van Aert animait subitement les derniers kilomètres : en contrant un démarrage des Cofidis le Champion de Belgique provoquait une cassure et assurait seul le tempo jusqu'à 200 mètres de la ligne. Pogacar et ses rivaux accrochaient certes le bon wagon mais ne s'attendaient sans doute pas à cet épilogue mené tambour battant