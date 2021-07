La plateforme de paiements de factures Digiteal lève plus de 3,5 millions d'euros

La plateforme de paiements de factures Digiteal lève plus de 3,5 millions d'euros, annonce mardi cette entreprise créée en 2017 et basée à Mont-Saint-Guibert (Brabant wallon). Cela grâce à une augmentation de capital consécutive à l'arrivée dans son actionnariat de Colruyt Group et du groupe d'assurance-crédit européen Credendo.