Vers un pass sanitaire comme en France? Frank Vandenbroucke répond

Les Français ont pris d’assaut les sites de rendez-vous de vaccination après les annonces d’Emmanuel Macron imposant le pass sanitaire à l’entrée de la plupart des lieux publics et rendant obligatoire la vaccination des soignants et de ceux au contact des personnes fragiles, sanctions à la clef.

Concernant la vaccination obligatoire pour les soignants, le ministre de la Santé se montre ferme : « Un prestataire de soins se fait vacciner, ce doit être la norme ». Mais il ne prévoit pas d’obliger la vaccination dans l’immédiat : « Demain matin, je proposerai à mes collègues lors de la conférence interministérielle soins de santé, de développer un plan d’action commun pour atteindre cet objectif : que ce soit la norme. Je crois que premièrement, il faut de la sensibilisation et de la transparence. (…) Et si cela s’avère nécessaire d’obliger la vaccination, alors il faut introduire cette obligation. Mais je crois que, comme l’ont dit Alain Maron et Christie Moreale, je crois qu’il faut un processus d’avis scientifique d’abord comme toujours et aussi de concertation avec ces acteurs car il faut une réelle assise pour une telle mesure