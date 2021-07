Une vingtaine d'entreprises déjà intéressées par le nouveau zoning de Hotton

Le zoning s'étend sur une surface d'environ 13 hectares, le long de la N86 reliant Marche-en-Famenne et Hotton. Son aménagement représente un investissement de 2,3 millions d'euros, financés à hauteur de 25% par la Région wallonne.

La cérémonie de ce mardi marquait l'aboutissement d'un projet initié en 2008 par la signature d'une convention de promotion conjointe entre la commune de Hotton et l'intercommunale Idélux. Cette inauguration intervient une dizaine de jours après l'extension du zoning de Bastogne, et moins d'une semaine après l'extension extérieure de l'Euro Space Center de Transinne, tous deux également situés en province de Luxembourg.

"De manière générale, la création et le déploiement d'un nouveau parc d'activités économiques est une excellente nouvelle pour notre région et pour notre province", s'est réjoui le ministre wallon de l'Économie Willy Borsus. "Les parcs d'activités économiques représentent 1.672 hectares, soit 0,38% du territoire de la province du Luxembourg. C'est dire à quel point nous sommes parcimonieux dans la gestion du territoire."

Le ministre a notamment souligné la localisation géographique avantageuse du zoning de Bourdon, situé à proximité de Marche-en-Famenne et des grands axes menant vers Namur et Liège. "Nous voulons miser sur le développement endogène, le développement de proximité, la croissance de proximité", poursuit-il. "C'est pour ces raisons qu'il est primordial de doter notre Région d'espaces et d'équipements comme ceux-ci, adaptés aux besoins de nos entreprises locales."