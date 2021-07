De Croo: «Être intègre et impartial n’a rien à voir avec le port du voile»

Plus largement, l’actuel Premier ministre soutient que « l’on ne peut pas se permettre un gaspillage de talents… Naturellement il y a un côté idéologique par rapport à ça, il faut respecter les choix personnels de chacun, mais d’un autre côté je me dis : à quoi ça sert d’avoir des universités et des hautes écoles où il y a plus de femmes que d’hommes, avec des grades académiques supérieurs aux hommes, si c’est pour avoir dix ans plus tard les femmes au foyer les plus diplômées du monde ? C’est un gâchis sociétal énorme, et donc oui, je préfère une femme voilée qui travaille qu’une femme voilée qui reste à la maison », a-t-il précisé.