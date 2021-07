Coronavirus - Une PME sur dix souhaite octroyer une prime coronavirus

D'après l'enquête de SD Worx menée auprès de 615 dirigeants de PME et responsables du personnel concernant le troisième trimestre 2021, une petite ou moyenne entreprise sur trois ne sait pas encore ce qu'elle fera par rapport à cette prime tandis qu'une sur sept (ou 15%) attend de voir ce que le secteur va faire.

Il n'y a pas de très grandes différences entre les trois Régions en ce qui concerne la part qui a déjà pris la décision. Elle est toutefois plus faible pour les PME bruxelloises (8,3%) et flamandes (9,2%) que pour les entreprises wallonnes (11%).

Ce sont surtout les PME du secteur des services qui ont déjà pris cette décision; dans l'industrie et la construction, on attend encore, analyse le prestataire de services RH.

Un tiers des PME flamandes sont en tous les cas convaincues que cela contribue à attirer et à conserver du personnel. Du côté des structures wallonnes et bruxelloises, ce taux s'élève respectivement à 28,2% et 21,5%.