Coronavirus - American Airlines a dégagé des liquidités pour la 1e fois depuis le début de la pandémie

La compagnie, qui brûlait jusqu'à 100 millions de dollars par jour au début de la propagation du Covid-19, est parvenue à dégager 1 million de dollars, en net, quotidiennement d'avril à juin, détaille un communiqué.

"Nous avons terminé le deuxième trimestre avec plus de 21 milliards de liquidités disponibles totales, de loin le montant le plus élevé de l'histoire d'American", se sont félicités Doug Parker, le directeur général, et Robert Isom, le responsable des opérations aux Etats-Unis, dans un message aux employés.