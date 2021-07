Intempéries: plusieurs provinces en alerte orange jusqu’à jeudi soir

La nébulosité restera abondante ce mercredi avec, surtout sur la moitié est du pays, de fortes pluies ou averses orageuses. L’IRM émet une alerte orange sur plusieurs provinces même si sur le centre, les précipitations seront plus intermittentes, et sur l’ouest, le temps restera généralement sec. Les maxima varieront entre 15 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne à localement 20 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré et soufflera de secteur nord à nord-ouest. Le long du littoral, il sera assez fort avec des rafales pouvant aller jusqu’à 60 km/h.

En soirée et pendant la nuit, la zone de pluie s’attardera sur l’est du pays, où sont attendues de nouvelles précipitations abondantes. Les minima varieront entre 13 et 17 degrés, sous un vent modéré de nord-ouest et fort le long du littoral.