Nouveau coup dur pour Marcus Rashford, qui pourrait être absent trois mois après une opération de l’épaule

L’attaquant de l’équipe d’Angleterre et de Manchester United, Marcus Rashford, pourrait être absent pendant trois mois après avoir décidé de se faire opérer d’une épaule, ont révélé les médias britanniques mardi.

Gêné à une épaule depuis sa fin de saison en club, Rashford, 23 ans, a passé un scanner plus tôt dans la journée et devrait se faire opérer fin juillet selon le Daily Telegraph et la BBC. Le Telegraph estime que l’avant-centre pourrait être éloigné des terrains jusqu’en octobre.