«Cristiano Ronaldo est fou. Ce gars est un idiot, un malade»: le scandale se poursuit autour d’anciens propos tenus par Florentino Perez

« Mendes (NDLR : l’agent de Critsiano Ronaldo et de José Mourinho) ne gère rien avec lui. Tout comme il ne gère rien avec Mourinho. Même pour les interviews. Rien. Pas de putain de cas. Ce sont des gars avec un ego terrible, tous les deux gâtés, l’entraîneur et lui, et ils ne voient pas la réalité, car tous les deux pourraient gagner beaucoup plus d’argent s’ils faisaient autrement. Ce sont deux anormaux, car nous parlons de beaucoup d’argent dans le domaine du droit à l’image. Aussi, avec ce visage qu’ils ont, avec ce côté provocateur, tout le monde ne les aime pas… C’est tout le contraire de la publicité », a-t-il encore fusillé.