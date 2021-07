Nucléaire: la Chine va mettre en service un petit réacteur

Les réacteurs nucléaires ont eu tendance ces dernières décennies à grossir en taille mais ces projets sont pharaoniques, très complexes et coûteux. Raison pour laquelle le secteur s'intéresse de plus en plus au développement de petits réacteurs modulaires, connus sous leur acronyme anglais SMR ("small modular reactors").

Il s'agit de petits réacteurs dont la puissance ne dépasse par 300 mégawatts (MW), contre plus de 1.000 pour les réacteurs modernes classiques.