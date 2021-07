Test Achats interpelle à nouveau Apple pour obsolescence programmée

Test Achats et ses organisations soeurs ont envoyé, le 9 juillet dernier, une lettre à Apple lui demandant d'expliquer les "manques de performance ressentis" par les utilisateurs des iPhone 12, 11, 8 series et XS après certaines mises à jour. "Il semblerait que ces mises à jour aient considérablement endommagé les iPhone des consommateurs, en entraînant une diminution de leur vitesse de traitement et une décharge plus rapide de leur batterie", dénonce l'organisation.

"Nous sommes disposés à entamer un dialogue avec Apple pour envisager la meilleure façon d'indemniser les consommateurs lésés par cette pratique", indique Julie Frère, porte-parole de Test Achats. "Cependant, en l'absence de réponse (satisfaisante), nous pourrions introduire d'autres actions judiciaires afin de faire respecter les droits des consommateurs", prévient-elle.