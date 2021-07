Code rouge, camps évacués, trains perturbés: la Belgique fait face aux intempéries (vidéos)

Avec plus d’une centaine d’interventions depuis mardi soir, les pompiers de la zone de secours Hemeco étaient également débordés et occupés sur plusieurs communes, comme à Amay et Marchin. Leurs collègues de la zone Hesbaye signalaient, quant à eux, être épargnés tandis que la zone Vesdre Hoëgne et Plateau comptabilisait 265 interventions mercredi matin. À Trooz, plusieurs rues ont été fermées à la circulation et la situation risque de perdurer.

Dans le Brabant wallon, c’est essentiellement la zone d’intervention des pompiers de Wavre qui a été touchée.

Le trafic ferroviaire perturbé

La circulation ferroviaire est perturbée en provinces de Namur et de Liège mercredi matin en raison des fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit de mardi à mercredi. Quatre lignes sont particulièrement impactées, signale la porte-parole du gestionnaire de l’infrastructure, Infrabel, Jessica Nibelle.

En province de Liège, le trafic est interrompu sur la ligne L37 (Liège-Welkenraedt) car des voies sont inondées entre Chenée et Olne. Le tunnel de Chaudfontaine est également sous eau. « Il n’y aura pas de train avant jeudi matin », précise la porte-parole. Des navettes de bus ont été mises en place entre Liège-Guillemins et Fraipont ainsi qu’entre Liège-Guillemins et Verviers-Central.

Dans cette province encore, les voies sont aussi inondées à Esneux sur la ligne L43, qui relie Liège à la gare de Marloie en province de Luxembourg à raison de 60 trains par jours. Le trafic est dès lors interrompu entre Liège et Rivage mais un service de bus est aussi prévu entre Liège-Guillemins et Rivage.

Le trafic ferroviaire est également interrompu sur la L42 entre Trois Ponts et Rivage. Des bus de remplacement assurent la liaison. En province de Namur, les trains sont supprimés entre Dinant et Gendron-Celles sur la ligne L166 (Namur-Bertrix), mais un service de bus est également prévu. Les inondations ont entraîné l’éboulement d’un talus sur les voies. Les services techniques d’Infrabel sont sur place. « Les opérations de nettoyage prendront plusieurs heures. Il n’y aura pas de train avant demain matin », a ajouté la porte-parole d’Infrabel.

Des camps de jeunesse évacués

Trois camps de mouvements de jeunesse ont été évacués depuis mardi soir sur le territoire de Rochefort, suite aux intempéries. Vu la situation sur le terrain, la bourgmestre de Rochefort, Corine Mullens, compte faire évacuer l’ensemble des camps présents sur le territoire rochefortois, soit près de cinquante.

Durant la nuit de mardi à mercredi, un camp d’une quarantaine de personnes a été évacué de Belvaux vers une salle de Wavreille. « Ce mercredi matin, deux autres camps ont été évacués. Nous attendons un débordement de la Lesse dans les prochains jours et les champs qui ne sont pas près d’un cours d’eau ne suivent plus avec ce qu’il tombe comme eau par minute, ils vont devenir des lacs. J’ai chargé le Service Jeunesse de passer dans chaque camp pour faire comprendre qu’il est préférable de quitter les lieux. S’ils ne veulent pas, je solliciterai la Province pour qu’elle prenne un arrêté. A défaut, je le prendrai moi », a affirmé Corinne Mullens.

Cela représente près de 50 camps de mouvements de jeunesse. « On va mettre des salles de village à disposition. S’il le faut, on les réquisitionnera toutes en attendant que les parents viennent rechercher leurs enfants », a-t-elle ajouté.