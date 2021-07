FC Barcelone: Lionel Messi «de plus en plus proche» d’une prolongation de contrat

Libre de tout contrat depuis deux semaines, Lionel Messi n’a toujours pas de club pour la saison prochaine. La faute notamment aux mauvaises finances du FC Barcelone.

Le quotidien catalan Sport annonce cependant ce mercredi que l’Argentin serait de plus en plus proche d’une prolongation, qui semble toujours nettement plus probable qu’un départ. Dans la course pour accueillir le sextuple Ballon d’Or, le PSG aurait d’ailleurs renoncé définitivement. Le Barça va désormais devoir dégraisser de manière conséquente afin de dégager la masse salariale nécessaire pour pouvoir prolonger Messi au prix fort.