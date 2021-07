Intempéries: le plan catastrophe déclenché à Liège (vidéos)

En raison des fortes précipitations tombées depuis la nuit dernière et au vu des problèmes d’inondations qui ont frappé plusieurs communes de la province de Liège, la Gouverneure faisant fonction, Catherine Delcourt, a décidé d’activer une phase provinciale de gestion de crise, indique mercredi son porte-parole dans un communiqué. Elle a réuni dès ce mardi matin les différentes disciplines de secours et d’intervention afin de faire le point sur les dégâts constatés, les besoins actuels et futurs, l’évolution de la situation météorologique et les lieux les plus impactés par les pluies.

« Actuellement, ce sont les communes de Jalhay, Spa et Theux qui connaissent les plus grandes difficultés. Les centres de Spa et de Theux sont sous-eau », détaille le porte-parole qui insiste sur le fait qu’il est vivement déconseillé de s’y rendre ou d’emprunter les nationales 62 et 629.

« Il est par ailleurs vivement recommandé aux habitants concernés de ne pas sortir de chez eux par eux-mêmes, mais seulement sur demande et en suivant les recommandations des pompiers », insiste la Province.