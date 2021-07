À neuf jours seulement du coup d’envoi des JO 2020 à Tokyo, REGI et Mademoiselle Luna ont composé ensemble un hymne pour soutenir les athlètes du Team Belgium, intitulé « Now’s The Time ». « Un hymne regorgeant de beats entraînants et de positive vibes », selon le communiqué du Team Belgium, qui souligne l’excellent travail réalisé par les deux artistes belges. On vous laisse en juger par vous-mêmes !