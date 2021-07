Paquet climat-énergie de la Commission européenne - Essenscia salue les clarifications de la Commission sur ses objectifs climatiques

Elle pointe ceci dit trois conditions préalables "essentielles au cheminement vers la neutralité climatique", à savoir: un approvisionnement garanti en vecteurs énergétiques décarbonés à un coût abordable et en quantité suffisante; un soutien à l'innovation et aux investissements à la hauteur de la transition industrielle et enfin; des mesures de protection efficaces contre la concurrence déloyale provenant de régions qui ont moins d'ambition climatique pour leur industrie.

La fédération estime que la mise en œuvre et le financement de ces trois points posent encore question.