Namur, Liège, Luxembourg: plusieurs provinces activent le «plan catastrophe» suite aux inondations (vidéos)

La gouverneure faisant fonction de la province de Namur, Marie Muselle, a décidé mercredi d’activer la « phase provinciale de crise », qui consiste à assurer la coordination stratégique des services de secours et des autorités locale. Cette décision a été motivée par les fortes précipitations récentes. Depuis hier soir, les services de la gouverneure assurent une coordination avec les pompiers et les communes du sud de la province pour l’évacuation de plusieurs camps scouts en raison des fortes précipitations. Rochefort, Couvin et Viroinval sont les plus touchées, plus de 50 camps ont été évacués sur ces trois communes et plus de 20 camps sur l’ensemble des autres entités.

Après une réunion avec le comité de coordination et de crise et une rencontre avec les fédérations des mouvements de jeunesse, le plan d’urgence provincial a été déclenché en se basant sur les prévisions météorologiques de l’Institut royal météorologique (IRM) et la situation des bassins hydrographiques. Les intempéries touchent en outre également la population et nécessitent l’intervention des services de secours.

À la suite d'une concertation entre les différents services de secours et tous les bourgmestres de la province, le comité de coordination provincial demande à tous les camps qui devaient s'installer de postposer leur arrivée et de vérifier l'état du terrain au préalable. Les camps sous tente déjà installés doivent être évacués dans toutes les communes en alerte, sauf si les pompiers jugent le terrain sans risque. De plus, le comité a demandé l'appui de la protection civile pour fournir des sacs de sable et conseille aux citoyens d'éviter de circuler dans les régions inondées.