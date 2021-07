La plateforme européenne de restauration rapide souhaitait se diversifier en proposant un nouveau type de restaurant. Chick&Cheez affichera donc à la carte des ailes de poulet marinées, des burgers et des "tenders" (filets de poulet panés) plus ou moins épicés à combiner avec un grand nombre de sauces, notamment à base de fromage.

Après Liège, quatre nouvelles implantations sont prévues d'ici la fin de l'année en Wallonie (à Hornu, Mons et Charleroi) et Bruxelles, avant Anvers en 2022. "Notre objectif est de compter une quarantaine de restaurants en Belgique d'ici la fin 2024 et d'implanter rapidement la marque dans tout le Benelux", ajoute M. Draou. Le développement de la chaîne entraînera la création d'une dizaine d'emplois par restaurant, soit une cinquantaine à la fin de l'année et près de 400 d'ici la fin 2024.