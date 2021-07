Inondations, évacuations, panne d'électricité: le plan catastrophe déclenché dans plusieurs provinces

Ce soir et cette nuit, l’activité pluvieuse restera importante sur l’est du pays avec des pluies encore intenses et pouvant être orageuses. Par endroits, les cumuls pourront atteindre ou dépasser 100 mm en 24h, indique l’Institut Royal Météorologique de Belgique (IRM) qui a émis une alerte orange sur plusieurs provinces et une alerte rouge sur celle de Liège.

De nombreuses parties du pays sont fortement touchées. On constate des inondations à plusieurs endroits, tandis que la province de Liège a été placée en alerte rouge, que les camps scouts se font évacuer en grande majorité et que le réseau ferroviaire est fortement perturbé. Et les prévisions météorologiques pour les prochaines 48 heures sont inquiétantes : entre 40 et 60 litres d’eau sont encore attendus à certains endroits.

Depuis hier soir, les services de la gouverneure assurent une coordination avec les pompiers et les communes du sud de la province pour l’évacuation de plusieurs camps scouts en raison des fortes précipitations. Rochefort, Couvin et Viroinval sont les plus touchés, plus de 50 camps ont été évacués sur ces trois communes et plus de 20 camps sur l’ensemble des autres entités.

le plan d’urgence provincial a été déclenché en se basant sur les prévisions météorologiques de l’Institut royal météorologique (IRM) et la situation des bassins hydrographiques. Les intempéries touchent en outre également la population et nécessitent l’intervention des services de secours.

Evacuation des camps de mouvement de jeunesse

Le comité de concertation provinciale a publié dans l’après-midi un communiqué de presse demandant notamment de reporter l’arrivée de tous les camps sous tente qui devaient arriver, d’évacuer les camps sous tente dans toutes les communes en alerte (sauf si les pompiers jugent le terrain sans risque), de se fournir des sacs de sable via la protection civile et d’éviter de circuler dans les régions inondées.

« Nous sommes en train de contacter plus de 120 camps » explique la fédération des Scouts auprès de l’agence Belga. « Nous contactons les camps qui vont prendre fin dans deux jours afin de pouvoir les interrompre définitivement. En ce qui concerne les camps qui étaient encore au milieu de leur déroulement, nous nous assurons de pouvoir les mettre à l’abri le temps que les averses soient passées. Enfin, pour les camps qui devaient commencer, nous les repoussons au samedi 17 juillet ».

Perturbations sur le réseau ferroviaire

La circulation ferroviaire est fortement perturbée mercredi en provinces de Namur et de Liège en raison des averses qui s’abattent sur la région, signale la porte-parole du gestionnaire de l’infrastructure, Infrabel, Jessica Nibelle.

La SNCB conseille aux voyageurs de reporter leur voyage en train dans la mesure du possible dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. « L’ampleur de ces intempéries rend la situation particulièrement compliquée. Par conséquent, nous vous conseillons, dans la mesure du possible, de reporter votre voyage », indique la société des chemins de fer sur Twitter.

Fortes inondations

Les pompiers de la province de Liège sont fortement sollicités depuis mardi soir en raison des intenses averses qui s’abattent sur la région. Ils sont intervenus notamment du côté de Chaudfontaine, de Grivegnée et du Sart-Tilman, principalement pour des pompages. Depuis mercredi 7h, ils comptabilisaient déjà une quarantaine d’interventions.

Avec plus d’une centaine d’interventions depuis mardi soir, les pompiers de la zone de secours Hemeco étaient également débordés et occupés sur plusieurs communes, comme à Amay et Marchin. Leurs collègues de la zone Hesbaye signalaient, quant à eux, être épargnés tandis que la zone Vesdre Hoëgne et Plateau comptabilisaient 265 interventions mercredi matin. À Trooz, plusieurs rues ont été fermées à la circulation et la situation risque de perdurer.

Dans le Brabant wallon, c’est essentiellement la zone d’intervention des pompiers de Wavre qui a été touchée.

Panne d’électricité à Spa

La commune de Spa indique mercredi sur son site internet que le centre de la ville d’eau est privé d’électricité en raison des inondations. « Vu la situation, nous ne pouvons pas le relancer actuellement. Nous sommes donc injoignables par mail et par téléphone. Les services sont également fermés ».

