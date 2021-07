Situation chaotique dans une Wallonie inondée: l’eau va continuer à monter

Toutes les provinces wallonnes sont touchées par ces inondations, mais c’est dans celle de Liège que l’on observe le plus de dégâts. Mercredi après-midi, un poste de coordination et de surveillance a même été ouvert à l’hôtel de police de Liège. Les pompiers des zones touchées ne comptent plus leurs interventions. L’IRM a placé la province de Liège en code rouge, demandant une extrême prudence à toute la population. Les provinces de Liège, mais aussi de Namur et du Luxembourg ont déclenché la phase provinciale de gestion de crise.

De nombreux événements illustrent bien l’ampleur des dégâts. A Spa, le centre-ville a été complètement envahi par les eaux. Les cours d’eau sont sortis de leur lit dans la ville thermale. Le réseau routier est plus qu’encombré : les rues du centre-ville sont inutilisables. La commune indique que des coupures de courant sont à signaler. Cette situation pourra également s’observer dans d’autres communes, quelques postes à haute tension électrique étant situés dans des zones inondées. Des habitants ont dû être évacués préventivement de leur domicile à Chaudfontaine, Baelen, Eupen et Limbourg.

En province de Namur, Rochefort aussi est envahie par les eaux. Les cours d’eau y ont débordé mercredi matin et les routes y sont embourbées. Cela a poussé la bourgmestre, Corine Mullens (MR), à évacuer tous les camps de jeunesse de la ville, soit une cinquantaine. Même situation en province de Liège, Luxembourg et Namur.

Habitants évacués

Les scouts ne sont pas les seuls à devoir plier bagage. Dans les zones inondables de l’Ourthe supérieure, l’évacuation des campings a commencé mercredi soir. La commune de Chaudfontaine est de loin la plus touchée par les évacuations. Près de 1.800 Calidifontains – la commune compte un peu moins de 21.000 habitants –, ont dû quitter leur domicile dans la précipitation. Au micro de RTL Info, le bourgmestre Daniel Bacquelaine a partagé son désarroi. « On a rarement connu une telle intensité d’inondations. Il faut remonter à 1998 pour avoir connu cela. »

En ce qui concerne les lieux de loisirs, plus que jamais sollicités durant cet été, la crue de la Lesse a obligé la fermeture des grottes de Han. Le domaine est complètement envahi par les eaux et le parc animalier comme les grottes ont été fermés au public.

Réseau ferroviaire touché

Le réseau ferroviaire a été particulièrement touché par la montée des eaux. En raison des inondations, la circulation des trains était totalement interrompue ce mercredi soir sur plusieurs lignes dans les provinces de Liège et de Luxembourg : entre Visé et Aachen, entre Liège et Pepinster, entre Rivage et Gouvy, entre Liège et Marloie, entre Visé et les Pays-Bas, entre Pépinster et Spa, ainsi qu’entre Welkenraedt et Eupen. A Rivage (Sprimont), un arbre s’est effondré sur les rails.

En province de Namur, les inondations ont entraîné l’éboulement d’un talus sur les voies entre Dinant et Gendron-Celles. Les trains sont dès lors supprimés. « La boue s’étant infiltrée sous le ballast (lit de pierres dans les voies), l’infrastructure devra être renouvelée. Les travaux de réparation devraient durer jusqu’à jeudi soir au moins. » Les répercussions des trois provinces touchées se font même ressentir dans le Brabant wallon.

La SNCB déconseille les voyages en train dans ces trois provinces : « L’ampleur de ces intempéries rend la situation particulièrement compliquée ». Infrabel signale des perturbations jusqu’à vendredi matin au plus tôt. Plusieurs centaines de trains ont été et seront supprimées. La porte-parole du gestionnaire de l’infrastructure, Jessica Nibelle, recommande aux voyageurs de post-poser leur trajet.

La situation touche aussi le réseau routier et il est fortement déconseillé de se déplacer en véhicule dans les provinces concernées. Les routes ne sont pas seulement inondées, l’eau a aussi transporté des gravats et de la terre et rend leur utilisation particulièrement dangereuse.

Enfin, Bpost indique également que les livraisons de courrier et colis pourraient être fortement perturbées, comme à Theux ou à Spa, ces zones étant actuellement inaccessibles.

Selon l’IRM, les précipitations devraient se poursuivre jusqu’à jeudi. Le très haut débit des rivières ne devrait pas faiblir, l’eau va continuer à monter et la situation est loin d’être réglée. Le numéro de téléphone 1722, destiné aux situations non-urgentes des pompiers, a été activé lundi et sera disponible jusqu’à vendredi.