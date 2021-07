Intempéries: le réseau ferroviaire fortement touché, Infrabel signale des perturbations jusqu’à vendredi

Les répercussions vont jusqu’à concerner le Brabant wallon, six lignes sont particulièrement impactées. Plusieurs centaines de trains ont été et seront supprimés d’ici vendredi.

La circulation ferroviaire est fortement perturbée mercredi en provinces de Namur et de Liège en raison des averses qui s’abattent sur la région, signale la porte-parole du gestionnaire de l’infrastructure, Infrabel, Jessica Nibelle. La SNCB conseille aux voyageurs de reporter leur voyage en train dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Les répercussions vont jusqu’à concerner le Brabant wallon, six lignes sont particulièrement impactées. Plusieurs centaines de trains ont été et seront supprimés d’ici vendredi.

La Province de Liège fortement impactée Selon le communiqué d’Infrabel, ce mercredi soir, « la circulation des trains est totalement interrompue sur quatre lignes à l’Est du Pays, dans les Provinces de Liège et de Luxembourg. Il s’agit des L24 Visé- Aachen, L37 Liège- Pepinster, L42 Rivage-Gouvy et L43 Liège-Marloie. Les voies sont inondées en de nombreux endroits. A Esneux, des coulées de boues et de pierres sont tombées dans les voies. A Rivage, c’est un arbre qui s’est couché sur les rails ».

La circulation est également coupée à d’autres endroits en Province de Liège. C’est le cas de la L40 entre Visé et la frontière avec les Pays-Bas, la L44 entre Pepinster et Spa-Géronstère et la L49 entre Welkenraedt et Eupen.