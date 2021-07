JO 2020: voici à quoi ressemble le village olympique (photos et vidéos)

Mercredi, il s’est passé un truc incroyable.

Bruxelles. Une terrasse. Le soleil. Autour de la table, cinq ou six personnes. Des artistes, des gens formidables, talent fou, etc. Des Belges, un Français, un Russe. Ça parle de scène, de performances, de spectacles, de livres, de films, de concerts, de confinement, de voyages, de liberté. Et de la poisse de refaire ton test PCR chaque fois que tu passes la frontière.

Et là, il y en a un qui dit : « Pourquoi tu fais pas un faux test ? Tout le monde fait des faux tests ! »

La vie est longue et pleine de surprises. Souvent, on croit avoir tout vu, tout entendu et puis quelqu’un vous prouve le contraire. Que la réalité dépasse toujours la fiction. Toujours. A cet endroit précis, vous posez alors une nouvelle balise : là, ça n’ira pas plus loin. Rien de pire ne peut arriver, si ? Si. Et ainsi de suite, jour après jour, la réalité ébranle toutes vos convictions.

Mercredi, avouons, on s’...