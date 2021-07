WRC: Thierry Neuville espère être «rapide» au Rallye d’Estonie qui débute ce soir

Le pilote germanophone pointe à la troisième place du classement mondial avec 77 points pour 99 au Gallois Elfyn Evans et 133 au Français Sebastien Ogier, leader, tous les deux sur Toyota Yaris.

Le Rallye d’Estonie s’ouvre jeudi soir par une spéciale de 1,64km à Tartu. Cette 7e manche du championnat du monde des rallyes WRC s’étend sur quatre jours, au lieu de trois l’an dernier, et Thierry Neuville (Hyundai i20) compte bien se rattraper de son abandon au Kenya le mois dernier.

Vainqueurs des quatre dernières manches du Championnat du monde des rallyes (WRC) et de cinq des six épreuves disputées en 2021, les pilotes Toyota abordent en effet en bonne position face à Ott Tänak, chez lui et 4e au général, ce Rallye d’Estonie.