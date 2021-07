Coronavirus - Le site liégeois de Mithra va produire le traitement contre le Covid de la biotech ExeVir

Celui-ci "présente potentiellement un plus grand spectre d'action et une efficacité contre un large éventail de coronavirus (neutralisation des pan-sarbécovirus). Des données précliniques montrent que l'anticorps XVR011 est efficace contre le virus SARS-CoV-2, mais également contre tous les variants qui se propagent rapidement. Les données récentes générées par ExeVir démontrent une forte capacité de neutralisation in vitro des variants Delta et Gamma", soulignent les deux partenaires.