Coronavirus - ING et le Fonds européen d'investissement s'accordent pour soutenir les PME belges

Les entrepreneurs et les indépendants qui sont clients d'ING et à la tête d'une petite ou moyenne entreprise peuvent donc désormais demander un prêt couvert par le FEI. Cette garantie permet à la banque d'accorder des prêts aux PME à des conditions plus favorables, ce qui peut contribuer à accélérer la relance de l'économie belge au lendemain de la crise, espère-t-elle.

Concrètement, les entreprises pourront profiter de financements jusqu'au 31 décembre 2022, assortis d'une garantie de 70% du FEI pour chaque nouveau prêt, jusqu'à un maximum de 7,5 millions d'euros par prêt.