«On n’a pas parlé du match»: Leandro Paredes revient sur sa discussion avec Neymar et Lionel Messi après la finale de la Copa America

Interrogé au micro de TyC Sport, Leandro Paredes est revenu sur les images qui ont fait le tour du monde de lui, parlant avec Messi et Neymar après la finale de la Copa America.

« On n’a pas parlé de la finale, on a parlé de nous, comment on allait, de nos familles et de ce que nous allons faire pour nos vacances. Au-delà des stars, ils ont l’humilité de s’asseoir après une finale aussi importante et de parler d’autres choses », a expliqué le milieu de terrain du Paris Saint-Germain.