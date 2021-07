Intempéries: la circulation des trains quasi à l’arrêt suite à un déraillement

L’arrêt partiel du trafic autorise toutefois les Thalys et les ICE continuent à circuler entre Liège-Guillemins et Aachen, puis vers Bruxelles. En gros, les trains IC vers Bruxelles continuent de fonctionner au départ de Charleroi, Liège et Namur mais le trafic vers l’intérieur des provinces au départ de ces grandes villes est interrompu.

Liège. Dans le détail, depuis Liège, ça signifie que le trafic est interrompu entre Liège et Namur (L125), entre Liège et Maastricht (L130), entre Visé et Montzen-Frontière Allemande (L24), entre Liège et Welkenraedt (L37), entre Visé et Visé-Frontière (L40), entre Liège et Marloie (L43), entre Liège et Gouvy (L42), entre Pepinster et Spa (L44), entre Welkenraedt et Eupen (L49).