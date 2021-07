Le futur parc pour entreprises Copernic à Haren obtient son permis d'urbanisme

En janvier 2018, citydev.brussels avait acquis ce site de 13.000 m² construits sur une parcelle de 2,2 hectares qui hébergeait préalablement les activités de la maison d'édition Gallimard. Il est stratégiquement situé à côté de la gare de formation de Haren et à proximité de Brussels Airport et du ring de Bruxelles.

Le projet Copernic permet à la Région bruxelloise de proposer un nouveau produit à destination des entreprises de la capitale: un parc MGE, pour moyennes et grandes entreprises. Le but est de répondre aux besoins de sociétés demandeuses de superficies plus importantes - entre 1.000 et 2.500m² modulables - que celles proposées dans les parcs PME (petites et moyennes entreprises) et TPE (très petites entreprises).