L’entreprise Renson, co-sponsor de l’équipe Quick Step pour les quatre prochaines années

Un peu sur la retenue, et même contesté dans le Ventoux, le Slovène avait besoin de laisser une trace, celle d’une victoire d’étape avec le maillot jaune, pour couronner son Tour. Il a choisi la plus belle, la plus dure aussi, pour confirmer sa suprématie devant ceux qui l’accompagneront sur le podium à Paris, Jonas Vingegaard et Richard Carapaz.