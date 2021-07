Le commerce extérieur a fortement augmenté en mai

Les exportations et importations de marchandises ont fortement augmenté en mai, de 40 et 38,2% respectivement, comparé à mai 2020, indique jeudi la Banque nationale de Belgique. Des taux de croissance particulièrement élevés étant donné qu'ils sont comparés à une période fortement marquée par la crise sanitaire, qui avait mis un coup d'arrêt au commerce extérieur.

La tendance amorcée en avril se confirme ainsi en mai avec une économie de plus en plus libérée des restrictions, pointe la BNB. Entre mars et fin mai, les exportations ont crû de 34,6% en moyenne et les importations de 29,7%, par rapport à la même période en 2020. L'augmentation est la plus importante pour les échanges avec des pays de l'Union européenne, et principalement avec les trois plus gros partenaires de la Belgique : l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. La reprise est plus forte pour les exportations que pour les importations. Par rapport à 2019, soit avant la pandémie, les exportations ont augmenté de 7,9% entre mars et fin mai, tandis que les importations n'ont crû que de 2,3%.

Cette reprise plus lente des importations ces trois derniers mois est principalement due aux produits chimiques et pharmaceutiques, ainsi qu'aux produits plastiques et en caoutchouc. En revanche, les importations de produits minéraux, de machines et d'appareils électroniques, ainsi que de métaux de base ont augmenté plus vite que leurs exportations.