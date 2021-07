La fintech Revolut valorisée à 33 milliards de dollars après une levée de fonds

Revolut était valorisée 5,5 milliards lors d'une levée de fonds en février 2020 mais, depuis, son patron et fondateur Nik Storonsky avait répété vouloir viser plus haut.

La banque en ligne explique dans un communiqué que cette opération permet l'entrée à son capital du géant japonais Softbank et du fonds d'investissement américain Tiger.

Ils vont l'aider en outre à s'étendre aux Etats-Unis et à faire son entrée en Inde et sur d'autres marchés internationaux.

"Ce financement fait de Revolut la fintech britannique la mieux valorisée et démontre la confiance des investisseurs dans notre capacité à proposer une meilleure offre aux clients à travers l'ensemble des services financiers", se félicite Nik Storonsky, cité dans le communiqué.

Lancé en 2015 au Royaume-Uni, Revolut revendique plus de 16 millions de clients dans le monde et plus de 150 millions de transactions chaque mois.