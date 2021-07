En 2019, près d'un tiers des coûts de production pas couverts par le prix du lait

Entre 2015 et 2019, le prix moyen du lait (30,98 centimes/kg) n'a permis de couvrir que 70% des coûts de production. Le prix du lait, seul, n'a offert aux producteurs et productrices de lait belges des recettes moyennes de 2,19 centimes le kilo seulement. Les coûts à effet de trésorerie s'élevaient eux à 28,80 centimes/kg. "Même avec les aides de l'UE, les exploitations laitières ne disposaient que d'un revenu de 4,40 ct/kg", ajoute l'étude.

Le coût de production d'un kilo de lait, hors investissements nets, a augmenté en Belgique en 2019, en raison d'une hausse du prix des aliments et des cultures fourragères. Le prix moyen du lait n'a couvert cette année-là que les coûts à effet de trésorerie (31,37 centimes le kilo) et 29% des coûts de production n'étaient pas couverts.

Celle-ci analyse le coût de la production laitière à partir de bases de données officielles et représentatives dans huit pays de l'UE (Allemagne, Belgique, Danemark, France, Irlande, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas). Elle calcule également une moyenne pour 26 Etats membres de l'UE (avec le Royaume-Uni, et Grèce et Chypre exceptées).